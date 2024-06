Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2024 para as cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende. Estudantes de nível técnico, superior e engenharias podem se inscrever até o dia 28 de junho no site www.csn.com.br/oportunidades.

Administração, informática, eletrônica, eletromecânica, eletrotécnica, mecatrônica, química, mecânica, automação industrial e logística são os cursos de nível técnico. Como requisitos, os estudantes precisam estar cursando o último ano e ter disponibilidade para estágio de quatro horas diárias pela manhã ou na parte da tarde.

Para o nível superior há vagas para Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Produção, Engenharia de Produção com Ênfase Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Sistemas de Informação.

Os estudantes de nível superior precisam estar no penúltimo ou no último ano dos cursos, ter disponibilidade de seis horas diárias e poder realizar o estágio de forma presencial.

O Programa de Estágio CSN oferece experiências práticas, diversificadas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional.

Para mais informações e inscrição, acesse www.csn.com.br/oportunidades

Foto: Divulgação