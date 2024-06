O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu em audiência, no dia 13 de junho, o secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento, esteve com o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que tomou posse como secretário da PMERJ no dia 24 de abril. No Salão Nobre da Corte de Contas, as autoridades conversaram sobre o papel de cada uma das instituições, os desafios da gestão pública e a importância do consensualismo e do diálogo interinstitucional.

Como exemplo da preocupação do Tribunal em manter uma relação eminentemente orientadora com os jurisdicionados, em prol da boa gestão dos recursos públicos, o conselheiro-presidente citou a promoção de reuniões técnicas, em que os jurisdicionados têm a oportunidade de debater questões diretamente com servidores da Secretaria-Geral de Controle Externo. “Eu acredito num Tribunal de Contas mais orientador, mais dialógico, consensual e menos punitivo. Nessa linha da consensualismo, as reuniões técnicas têm funcionado muito bem, com o intuito de resolver possíveis problemas”, afirmou o conselheiro Rodrigo.

Também foi mencionado o programa TCE Presente, que leva orientação a todos os Municípios em visitas do próprio presidente a cinco polos do Estado, além de apresentações para os gestores públicos sobre os principais pontos da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133). O chefe de gabinete da Presidência do TCE-RJ, Laelio Andrade, a chefe de gabinete do secretário da PMERJ, Gabryela Reis Dantas, e o ajudante de ordens da PMERJ, major Fabrício Café Sobrinho, também participaram da reunião.

Ao fim do encontro, o secretário recebeu das mãos do conselheiro-presidente Rodrigo Melo do Nascimento a moeda institucional do TCE-RJ e o livro comemorativo dos 130 anos da Corte de Contas, completados em 2022. O conselheiro também foi agraciado com a moeda institucional e comemorativa dos 215 anos da PMERJ.



Foto: TCE-RJ