A semana começa com Volta Redonda enfrentando dificuldades no abastecimento de água devido ao rompimento de três adutoras após uma queda de energia ocorrida na noite de domingo (dia 30). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) informou que os rompimentos ocorreram em dois pontos na Beira Rio e na Vila Americana, nas proximidades do posto de saúde.

Os bairros afetados pelo problema são Aterrado, Vila Americana, Santo Agostinho, Cailândia, Caieiras, Contorno, Dom Bosco e Água Limpa, além dos distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Devido à situação, a autarquia solicita aos moradores desses bairros que façam uso racional da água disponível até que o problema seja solucionado. Ainda não há previsão para a normalização do abastecimento de água.

A equipe técnica do SAAE-VR está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível e minimizar os transtornos causados aos moradores.