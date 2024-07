Uma carreta bi-trem transportando Produto Perigoso (líquido inflamável – diesel) foi flagrada, no sábado (dia 29), transitando em excesso de velocidade a 120 km/h na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. A ocorrência foi verificada por agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de velocidade com uso do radar portátil. Cabe ressaltar que o limite de velocidade para veículos pesados é de 90 km/h.

Nesta velocidade, uma carreta bi-trem carregada tem um peso bruto total de mais 50 toneladas. No caso de ser preciso realizar uma parada de emergência, seriam necessários pelo menos 100 metros de espaço livre até conseguir parar totalmente.

Devido à infração por excesso de velocidade, o condutor vai receber uma multa de R$ 195, 23 e perder cinco pontos na carteira.

Foto: Divulgação/PRF