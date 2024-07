Uma operação da Polícia Militar realizada na terça-feira (dia 2) resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois suspeitos de tráfico em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua São Sebastião, onde a polícia recebeu várias denúncias sobre dois indivíduos que estariam comercializando drogas na região. Com base nas denúncias, os policiais intensificaram as rondas no local e perceberam uma movimentação suspeita em um beco que leva aos fundos de uma residência aparentemente abandonada.

No local, a polícia encontrou um dos suspeitos, deitado entre matos e escombros. Inicialmente, nada foi encontrado com ele. O homem alegou que a casa estava abandonada e que não conhecia ninguém ali. No entanto, ao ser questionado novamente, ele demonstrou nervosismo e caiu em contradição, admitindo que estava na casa por causa de uma dívida relacionada ao tráfico.

Com a permissão do suspeito, os policiais entraram no imóvel e, durante as buscas, encontraram uma quantidade significativa de drogas. O segundo indivíduo foi localizado no segundo pavimento da casa.

Foram apreendidos: 24 pinos de cocaína (24g); 3 pinos de cocaína (3g); 2 tambores de cocaína (2g); 13 tiras de maconha (13g); além de 2 celulares e R$ 25 em espécie.

Ambos os suspeitos assumiram a propriedade do material encontrado e foram conduzidos algemados à 88ª DP (Barra do Piraí). A dupla ficou presa, autuada nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, respectivamente.

