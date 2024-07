Em uma operação conjunta realizada na noite de terça-feira (dia 2), as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia e do Serviço Reservado conseguiram prender um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. A ação aconteceu na Rua das Flores e resultou na apreensão de diversas substâncias entorpecentes.

A operação ocorreu após policiais se depararem com a ocorrência durante patrulhamento de rotina. Ao abordarem o local, encontraram drogas em posse de um dos suspeitos, enquanto outro conseguiu fugir.

O primeiro suspeito foi preso em flagrante. O segundo suspeito, que seria gerente local do tráfico, possui um histórico criminal significativo, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, desacato, desobediência e corrupção de menores.

Durante a operação, os policiais apreenderam: 13 pinos de cocaína com a descrição “BP CV PÓ 15” (14,3g); 17 pedras de crack “BP CV CRACK 25” (7,4g); além de um aparelho celular bloqueado.

O material apreendido foi encaminhado para perícia, onde foi confirmado tratar-se de 14,3g de cocaína e 7,4g de crack. O acusado foi encaminhado à 88ª DP (Barra do Piraí) e autuado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que tratam do tráfico ilícito de drogas e da associação para o tráfico, respectivamente.

O suspeito permanece encarcerado e à disposição da justiça. As autoridades continuam em busca do segundo suspeito.

Foto: Divulgação