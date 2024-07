Na manhã desta sexta-feira (dia 26), um tombamento provocou a interdição parcial da pista de descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu antes das 7h no km 244, no sentido Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o baú de um caminhão se desgarrou do chassi e tombou, bloqueando o acostamento e a faixa 2 da via.

Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. As equipes da PRF e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para o local para coordenar o tráfego e remover o veículo envolvido.

Devido à obstrução causada pelo tombamento do baú, a faixa da direita e o acostamento foram interditados, forçando a circulação de veículos pela faixa esquerda. Esse desvio tem gerado um fluxo mais lento na região, com retenções que se estendem por alguns quilômetros.

Foto: Divulgação/PRF