Em uma operação conjunta entre a 1ª e a 7ª Delegacias da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 38 anos foi preso na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, transportando 9,8 kg de drogas. A prisão ocorreu por volta das 13h de sábado (dia 27).

A equipe DELTA da 7ª DELPRF, durante uma fiscalização de rotina no km 233 da Dutra, em Piraí, avistou um guincho transportando uma caminhonete com uma motocicleta na carroceria. Desconfiados, os agentes repassaram a informação para a equipe da 1ª DELPRF em Seropédica, que conseguiu abordar o guincho no km 212.

O motorista da caminhonete alegou que havia pegado o veículo emprestado para transportar a motocicleta comprada por sua namorada de São Paulo para Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Ele afirmou que acionou o guincho após uma pane mecânica ainda em São Paulo. Já o guincheiro informou que foi acionado por seu patrão para buscar a caminhonete em um posto de combustíveis na região Sul Fluminense.

Diante das informações conflitantes, as equipes da PRF revistaram os veículos e encontraram 10 tabletes de drogas escondidos sob o forro das laterais da carroceria da caminhonete. Após perícia, constatou-se tratar de 4,9 kg de crack e 4,9 kg de haxixe.

O condutor da caminhonete foi preso por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a 48ª DP em Seropédica para os procedimentos legais cabíveis.