O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que o abastecimento de água em diversos bairros da cidade está comprometido devido ao furto de cabos de energia elétrica do sistema de bombeamento de água potável. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (dia 28), na Av. Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

Os bairros afetados pelo problema são São Luiz, Candelária, São Sebastião, São Luiz da Barra e Califórnia. O Saae-VR alerta que a interrupção no fornecimento de água pode durar até que os reparos sejam realizados e o sistema de bombeamento volte a funcionar plenamente.

Para os moradores que possuem reserva de água adequada, o impacto poderá ser minimizado. No entanto, a autarquia pede compreensão e colaboração de todos durante este período de ajuste. Todos os esforços estão sendo tomados para resolver a situação o mais rápido possível e restabelecer o abastecimento de água de forma plena.