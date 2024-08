No último fim de semana, o atleta Alex Pitbull, de Pinheiral, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Paulista de Fisiculturismo. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Fisiculturismo Fitness & Wellness, foi realizada em Guarulhos e reuniu fisiculturistas profissionais de todo o país.

Alex venceu na categoria Overall, uma das mais prestigiadas do bodybuilding. Este é o seu décimo troféu, conquistado logo no primeiro ano de carreira. “É uma emoção incrível poder representar minha cidade e meu estado, além de trazer este troféu, que simboliza o reconhecimento de todo um trabalho e dedicação”, vibrou o atleta.

“Foi uma competição muito importante para minha carreira, que vem se consolidando com premiações ao longo do ano e ajudando a mostrar como o esporte pode ser uma ferramenta de transformação. Acredito que esse é o fator mais importante para mim: ajudar e motivar pessoas ao meu redor a terem mais qualidade de vida e a cuidar da saúde”, explicou.

A motivação pessoal de Alex para treinar e ganhar músculos surgiu de um drama familiar no passado. Quando sua mãe ficou acamada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o então jovem de 15 anos sentiu a necessidade de se tornar mais forte física e psicologicamente para ajudar sua irmã nos cuidados com a mãe.

Foi nessa época que Alex começou a frequentar uma academia, o que posteriormente se tornou um estilo de vida. “Tenho certeza de que honrei meu papel de filho enquanto ela esteve conosco. Mesmo diante das dificuldades, sempre que eu perguntava, ela dizia que ‘estava ótima, graças a Deus’. Para mim, foi um grande aprendizado e um legado, e dedico todas as minhas vitórias a ela. Ela foi e sempre será uma grande inspiração na minha vida”, afirmou.

Passaporte carimbado para o Mundial

O título no Campeonato Paulista não trouxe apenas mais um troféu para a carreira de Alex Pitbull. Durante a premiação, a Confederação Brasileira anunciou sua convocação para participar do 15º Mundial da categoria, que acontecerá entre os dias 5 e 11 de novembro, nas Ilhas Maldivas. Antes disso, ele competirá no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá em setembro.

Conciliando seus treinos diários com o trabalho na empresa Cinbal Incoflandres, onde atua há 11 anos como operador de empilhadeira, Alex destacou a importância do apoio que recebe de seu empregador, que é seu principal patrocinador.

“Representar nosso país em uma competição internacional é uma grande responsabilidade, e sinto uma imensa gratidão. Se hoje posso treinar, viajar e participar de tantas competições, é porque a empresa acredita no meu trabalho e me oferece todo o suporte necessário para competir em alto nível. Vou continuar trabalhando duro, treinando intensamente para dar o meu melhor e seguir motivando pessoas a mudarem suas vidas”, finalizou.