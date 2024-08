Um caminhão com placas de Cachoeiro de Itapemirim-ES sofreu uma pane mecânica na noite deste domingo (dia 4) e ficou imobilizado na faixa esquerda da Via Dutra, em Porto Real, na altura do km 297. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para apoiar a concessionária que administra a rodovia na remoção do veículo, que estava carregado com pisos cerâmicos.

Após a inspeção, a PRF constatou que a suspensão traseira do caminhão havia quebrado devido ao excesso de peso. O veículo transportava 10.208 kg a mais do que o permitido, o que equivale a mais de 10 toneladas de excesso de carga. Para a remoção do caminhão, que exigiu o uso de dois guinchos pesados, a pista precisou ser totalmente interditada por meia hora no sentido Rio de Janeiro, causando um congestionamento de 3 km.

A PRF destacou que o excesso de peso não apenas danifica o pavimento e a estrutura mecânica dos veículos, mas também aumenta o risco de acidentes graves. Em uma situação hipotética, caso a quebra da suspensão ocorresse na Serra das Araras, poderia ter provocado um tombamento, bloqueando a via e resultando em possíveis ferimentos ou mortes.

Além da multa pelo excesso de peso, foram aplicadas outras penalidades por infrações de trânsito, totalizando R$ 7,1 mil.

Foto: Divulgação/PRF