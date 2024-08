Na próxima quinta-feira, dia 8, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizará a segunda ação social com uma exposição itinerante em comemoração aos seus 70 anos, em Volta Redonda. O evento ocorrerá das 14h às 18h no Centro Histórico Cultural Dauro Aragão, no campus Três Poços do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A iniciativa tem como objetivo oferecer serviços essenciais à população mais vulnerável, reafirmando o compromisso da Casa da Cidadania com a justiça social.

Serão oferecidos diversos atendimentos, incluindo orientação sobre pensão alimentícia, regularização de guarda e visitas, investigação de paternidade, expedição de alvará para levantamento de FGTS, reconhecimento de paternidade, divórcio, dissolução de união estável, retificação de registro civil e assistência em direitos do consumidor de baixa complexidade.

Além dos serviços jurídicos fornecidos pela DPRJ, o evento contará com a participação do Detran, que fará a emissão de carteiras de identidade. Para isso, é necessário que os interessados apresentem a certidão de nascimento ou casamento original.

Serviços de Saúde e Bem-Estar

A UniFOA também oferecerá serviços como tipagem sanguínea, aferição de pressão, avaliação nutricional, escovódromo e o Escritório da Cidadania, além de uma mostra esportiva de educação física. Essas atividades visam promover a saúde e o bem-estar da comunidade, incentivando a participação ativa em questões sociais e de saúde.

O centro universitário firmou parcerias com quatro associações de bairro da região e uma organização sem fins lucrativos para a realização da ação social. Também haverá um jantar solidário, em homenagem aos 70 anos da DPRJ, destinado a cerca de 250 pessoas, incluindo crianças e seus responsáveis.

Esta ação social é parte de uma série de eventos comemorativos que celebram as conquistas da Defensoria Pública ao longo de sete décadas de atuação. O evento anterior, realizado em Niterói, atendeu mais de 400 pessoas.