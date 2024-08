Policiais militares prenderam, nesta terça-feira (dia 6), em Volta Redonda, um homem de 27 anos por suspeita de furto. Ele teria subtraído uma parafusadeira da loja Casa & Vídeo, localizada da Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade. O suspeito, no entanto, nega o crime.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento e iniciaram buscas pelo homem, que foi encontrado pouco à frente, no Mercado Popular. No entanto, na ocasião, ele não portava o suposto objeto de furto.

Imagens do circuito interno da loja teriam flagrado o momento em que ele segura a parafusadeira, que custa R$ 149. Logo depois, os funcionários deram falta do produto.

O homem foi levado para a delegacia.