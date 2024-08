Uma delegação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da Polícia Militar de São Paulo concluiu na sexta-feira (dia 9) o ciclo de visitas a algumas das unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Durante toda a semana, os 15 oficiais da coirmã de São Paulo, sob comando de um tenente-coronel, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde está concentrada a maior parte da estrutura tecnológica da SEPM.

Os oficiais, capitães que se preparam para estarem aptos para a patente de major, conheceram também unidades especiais e especializadas, consideradas referência nacional – Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A delegação de oficiais visitou ainda o Quartel General, onde foi recebida por integrantes da Subsecretaria Geral da SEPM e das subsecretarias de Gestão Administrativa e de Gestão Operacional. No QG, os oficiais de São Paulo receberam instruções gerais sobre o funcionamento da Polícia Militar e, especificamente, sobre o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs) e da Diretoria-Geral de Ensino e Instrução (DGEI).