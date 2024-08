O Movimento Ética na Política (MEP) promoveu na segunda-feira (dia 5) uma roda de conversa com os estudantes do ‘Pré-Vestibular Cidadão’. A atividade pedagógica contou com a participação do delegado da Polícia Federal Carlos Alberto da Silva Santos e do servidor do Ministério Público Federal Rinaldo de Freitas. A mediação foi conduzida por Saulo Karol e Elienai Pereira.

De forma dinâmica e descontraída, os servidores apresentaram o papel das duas instituições federais. “No foco das apresentações, destacam-se os distintos papéis da PF e do MPF como garantidores de direitos para a comunidade. As falas, entremeadas por apresentações de slides e vídeos, alguns com testemunhos de atletas das Olimpíadas de Paris, provocaram importantes reflexões nos estudantes”, destacou Saulo, que é professor de biologia.

Ele também mencionou as provocações filosóficas e os depoimentos de superação vividos por Carlos Alberto e Rinaldo. “Visualmente, deixaram os estudantes provocados em suas escolhas para o Enem”. Ao final, a dupla reforçou dicas motivacionais importantes, entre elas trabalhar com abdicação, estar sempre vigilante, ter disciplina nos estudos, saber enfrentar riscos e ser resiliente. “Essas foram marcações importantes que mexeram com os estudantes”, relatou.

“Agradecemos pelos ensinamentos oferecidos pelos senhores. Aprender sobre as leis, conduta, códigos de ética e perseverança são conhecimentos importantes e estão conectados às ciências. Recentemente, realizamos um ‘tribunal simulado’ sobre os acidentes nucleares, e percebi que a ciência do direito foi uma das ferramentas importantes nas argumentações, embora eu seja da área de física. Elas se conectam”, destacou a professora Elienai Pereira.

Reação dos estudantes

Os estudantes e professores, atentos, fizeram perguntas sobre pontos importantes, como a carreira dos servidores das duas instituições e outras questões, todas respondidas com muito zelo e atenção.

“Depois das falas deles, estou decidido: quero ser Policial Federal. Eles me ajudaram muito. Foi muito bom”, revelou Guilherme, estudante. “O doutor. Carlos e o senhor Rinaldo nos agraciaram com conhecimento e grande motivação. Aprender que a PF e o MPF servem para proteger a comunidade e garantir os direitos dos cidadãos foi muito importante. Adorei”, declarou a estudante Denise.