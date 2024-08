Morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 12), em São Paulo, o ex-ministro Delfim Netto, aos 96 anos. Ele estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein devido a complicações de saúde.

Delfim Netto foi ministro da Fazenda durante o período da ditadura militar, entre 1967 e 1974. Posteriormente, ocupou o cargo de ministro do Planejamento, da Agricultura e foi embaixador do Brasil na França. Após o fim do regime militar, foi eleito deputado federal por cinco mandatos consecutivas. Também foi professor emérito da USP.

Ele deixa filha e neto. O enterro será restrito à família.

Foto: Reprodução