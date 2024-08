O presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, foi empossado como vice-presidente executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro (Semerj) pelo segundo mandato consecutivo para o triênio 2024/2027. A cerimônia de posse contou com a presença de figuras importantes do setor educacional, reafirmando o compromisso da nova gestão com a excelência e a inovação no ensino superior.

Cláudia Romano, será a primeira mulher a presidir o Sindicato em seus 43 anos de história. Ela liderará a comissão diretora, que é composta por uma equipe de notáveis profissionais do setor educacional. Integram a comissão: Eduardo Prado, Aníbal José Grifo de Souza, Celso Niskier, Elizabeth Regina Nunes Guedes, Rui Otávio Bernardes de Andrade, Guilherme Isensee Andrade, João Roberto Moreira Alves, Antônio Charbel José Zaib e Juliano Miguel Braga Griebeler.

Elizabeth Regina Nunes Guedes, é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) e junto com Celso Niskier, integram o Conselho Nacional de Educação (CNE) trazendo uma vasta experiência e uma perspectiva nacional para a equipe.

Único representante do interior do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Prado tem um papel crucial para as Instituições de Ensino Superior (IES) do Sul Fluminense. Sua presença na comissão diretora fortalece o elo e a comunicação entre as IES da região e as demais entidades educacionais do estado.

Ao assumir a vice-presidência executiva, Eduardo Prado destaca a importância do Semerj na promoção de um ensino superior de qualidade e na defesa dos interesses das instituições mantenedoras. “É uma honra assumir este papel de liderança no Semerj. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para enfrentar os desafios do setor educacional e promover a excelência acadêmica em nossas instituições,” afirmou Prado.

A posse de Eduardo Prado como vice-presidente executivo do Semerj é um marco importante para a FOA e para o setor educacional como um todo. Sua liderança e visão estratégica prometem fortalecer ainda mais a atuação do Semerj, promovendo políticas educacionais que beneficiem estudantes, professores e instituições de ensino superior.

Com a nova gestão, o Semerj reafirma seu compromisso em ser um agente transformador na educação superior, trabalhando para garantir que as instituições mantenedoras tenham os recursos e o apoio necessários para oferecer uma educação de qualidade e preparar os alunos para os desafios do futuro.