Em um encontro com pré-candidatos a prefeito em Paracambi, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e deputado federal, Alexandre Padilha, reafirmou o apoio do presidente Lula ao pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Rivalney Pedrosa (PT). Além dele, outros pré-candidatos a prefeito receberam o apoio do governo federal, como Fernanda Ontiveros, para a pré-candidatura a reeleição em Japeri, Zito em Duque de Caxias e Andrezinho Ceciliano em Paracambi.

Padilha garantiu que o pré-candidato a prefeitura de Pinheiral poderá contar com todo apoio do governo federal para concretizar projetos para o município. Alguns deles, inclusive, já foram reivindicados de antemão por Pedrosa, como a necessidade da instalação de dois leitos de UTI e um aparelho de ressonância magnética no hospital para não depender mais das cidades vizinhas, além de modernizar os aparelhos já existentes, não só no hospital como também no pronto-socorro e nos PSFs do município.

Além da área de saúde, Pedrosa também colocou a importância de se trazer verbas para a melhoria da área de educação, para a implantação gradativa do ensino integral extinguido na atual gestão, com o intuito de manter as crianças na escola o dia inteiro, com aulas, esporte, cultura e lazer, como também para a conclusão do projeto do Parque Fluvial, que poderá ser utilizado pelos estudantes para a prática de esportes, atividades culturais e momentos de lazer, e também para a aquisição de um tablet para cada aluno da rede pública, para contribuir com seus estudos e integrá-los aos novos modelos de aprendizagem e pesquisa da modernidade.

“Me sinto muito honrado, muito feliz em ter o reconhecimento do nosso trabalho junto ao Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, que é um dos melhores prefeitos do Brasil, uma referência em administração pública, dos deputados federais Gleici Hoffmann e Lindbergh Farias, ter o apoio da executiva estadual do partido Joãozinho e Ricardinho, e agora também do ministro Padilha, que é o mais próximo ao presidente Lula e que reafirmou o apoio a nossa futura candidatura em Pinheiral e novamente deixando as portas abertas do governo federal e toda a bancada de deputados a nossa disposição, para que a gente possa finalmente melhorar a vida do povo de Pinheiral, me tornando definitivamente o pré-candidato mais bem preparado e com maior possibilidade de buscar a transformação que nossa cidade tão urgentemente necessita”, comemorou Pedrosa.