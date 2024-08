Em uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (dia 23), agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar, atuando sob as diretrizes do Comando e da 3ª Companhia, encontraram substâncias ilícitas em uma área de mata em Valença. A ação ocorreu na Rua 29 de Setembro, no bairro Carambita e foi deflagrada após uma denúncia.

Segundo as informações, um indivíduo estaria escondido em uma área de mata, retirando entorpecentes para venda. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o suspeito, de 20 anos. No entanto, após buscas minuciosas na área indicada, os agentes localizaram e apreenderam 34 papelotes de pó branco (34g) e 45 trouxinhas de erva seca picada (45g), que seriam destinados ao tráfico.

Apesar das rondas realizadas nas proximidades, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença), onde o material apreendido será periciado. O suspeito, que já possui antecedentes relacionados aos artigos 28, 33 e 35 da Lei 11.343/06, será investigado por tráfico ilícito de drogas.

Foto: Divulgação