A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está recebendo, até o dia 28 de agosto, as inscrições para os cursos subsequentes de Administração e Paisagismo, ambos oferecidos pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Pinheiral.

As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já o tenham concluído. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-ifrj-2024/, onde também podem ser encontradas todas as informações do edital.

Ana Júlia Cury, que faz parte da equipe de Educação Básica, deu mais detalhes sobre os cursos disponibilizados. “Estamos oferecendo oito vagas para cada curso, mais duas exclusivas de cota racial e uma de PCD (Pessoa com Deficiência). As aulas vão acontecer no Campus Pinheiral do IFRJ e representam uma oportunidade muito importante, pois permitem modificar a realidade dos jovens. O IFRJ é uma instituição renomada no país e a pessoa que passa por lá pode ter muitas portas abertas”, disse.

Ana Júlia ainda ressaltou algumas especificidades dos dois cursos que estão com inscrições abertas. “A Administração é uma área muito ampla, porque o aluno tem mercado aberto para atuar em diversas empresas. Já o Paisagismo é um campo que cresce a cada dia, proporcionando uma maior interação e harmonia entre as pessoas e a natureza”, concluiu.

Documentação

Para efetivação da matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou casamento;

– RG;

– CPF;

– Título de eleitor;

– Carteira de Reservista;

– Histórico do ensino médio e diploma de conclusão do ensino;

– comprovante de residência.

Para menores de 18 anos:

– RG e CPF do responsável;

– declaração de matrícula, para alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio.

Foto: Divulgação IFRJ