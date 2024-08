Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI disponibiliza 8.002 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio. No Sul Fluminense, ainda há vagas em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende e Valença, e na região Centro-Sul, em Três Rios.

As inscrições devem ser feitas direto na Firjan SENAI mais próxima, e são encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas, conforme o edital . As aulas terão início entre agosto e dezembro.

“A qualificação profissional é de fundamental importância para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, pontua Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Na região, as oportunidades estão distribuídas em diversas unidades. Confira os cursos disponíveis em cada uma delas:

Firjan SENAI Angra dos Reis: Eletricista de Obras e Instrumentista Industrial

(Rua Alagoas, Nº 24 – Village, Angra dos Reis – RJ)



(Rua Senhor do Bonfim, Nº 130 – Saudade, Barra Mansa – RJ)



(Rua Alan Kardec, S/Nº – Muqueca, Barra do Piraí – RJ)



(Rua Sarquis Jose Sarquis, Nº 156 – Jardim Jalisco, Resende – RJ)



(Avenida Vereador Mario de Castro Reis, Nº 25 – Nova Niterói, Três Rios – RJ)



(Avenida Doutor Osiris de Paiva Souza, Nº 1020 – Benfica, Valença – RJ)



Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

As inscrições e matrículas serão realizadas exclusivamente na forma presencial, na unidade Firjan SENAI de interesse. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.