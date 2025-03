Serra das Araras: Novos desmontes de rochas acontecem nesta terça-feira

A CCR RioSP avança com as obras do novo traçado da Serra das Araras, na Via Dutra. Nesta semana, as atividades de desmonte de rochas estão programadas para acontecer nos dias 01/04 (terça-feira), 02/04 (quarta-feira) e 03/04 (quinta-feira), com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. Os serviços são executados sempre das 13h às 15h.

Os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não serão impactados, ou seja, o tráfego não será alterado. Durante os trabalhos, a concessionária instalará no local sinalização com orientações sobre a atividade que será realizada.

Toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Foto: Divulgação/CCR RioSP