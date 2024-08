Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (dia 28) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira entre um automóvel e a traseira de um caminhão quebrado, que estava parado na faixa de aceleração à direita. O acidente aconteceu por volta das 04h, na altura do Km 325 da pista sentido Rio.

Três pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 3 anos, que estava no banco traseiro do veículo, usando apenas o cinto de segurança, sem a cadeirinha adequada. Ela sofreu ferimentos graves e foi socorrida para o Hospital de Emergência de Resende. A mãe da criança, de 45 anos, que estava no banco do passageiro da frente, ficou presa às ferragens e também está em estado grave na mesma unidade médica. O condutor do automóvel, um homem de 40 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

A CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, informou que as pistas já foram liberadas, no entanto, o tráfego ainda apresenta reflexos do acidente, com intensidade na pista expressa entre os Kms 326 e 325 (sentido RJ).

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF