O atual prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto (PP), que concorre à reeleição, garante que com a ampliação do Hospital São João Batista (HSJB) a população ganhará praticamente “um novo hospital”. Com previsão de entrega ainda em 2024, a ampliação vai elevar a unidade de saúde ao patamar de hospital cirúrgico no SUS (Sistema Único de Saúde).

O novo edifício vai abrigar o Centro Cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, além de uma nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários). Neto classifica a obra de ampliação como um legado para a saúde pública de Volta Redonda, mas relembrou que em 2020 o hospital quase fechou as portas.

“Quando assumimos a prefeitura em 2021, a unidade estava prestes a fechar as portas, sob intervenção judicial, pois nem o básico de insumos havia para atender aos pacientes. Nos últimos quatro anos, o hospital voltou a ser referência no estado, oferecendo além dos atendimentos emergenciais, cirurgias eletivas em traumato-ortopedia; gineco-obstetrícia; oftalmologia; urologia e cirurgia geral, batendo recordes de atendimento todos os anos. Volta Redonda não pode regredir novamente, reconstruímos a cidade e estamos construindo o futuro”, afirmou Neto.

O candidato à reeleição ainda acrescentou que seu vice, o engenheiro Sebastião Faria, atuou também nos últimos quatro anos como diretor-geral do Hospital São João Batista. Neto destacou a competência do engenheiro Faria na administração da unidade.

“Faria é um vice renomado, eu não tinha dúvidas que ele iria fazer o melhor no São João Batista, assim como sempre fez em todas as áreas que atuou na nossa cidade. Faria e toda a equipe foram fundamentais para a recuperação do hospital que se encontrava em uma situação caótica, agradeço também aos médicos, enfermeiros e técnicos que contribuíram para que o hospital voltasse a ser orgulho de Volta Redonda”, finalizou Antonio Francisco Neto.

Ampliação do HSJB

Com um total de cinco pavimentos, o edifício – que está sendo erguido onde ficava o estacionamento dos funcionários – vai abrigar o Centro Cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com dez leitos, em um de seus andares. Este será interligado ao primeiro pavimento da estrutura já existente, contando com rampa e elevador.

O último pavimento está reservado para a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio. Para isso, está sendo construída uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores.

Três setores do hospital (Nutrição, Administração e Urologia) também serão ampliados, sendo que a parte de Urologia irá para um novo setor – assim como a Farmácia, visando atender às normas RDC 50 e 36 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Três andares do novo prédio vão servir de estacionamento, com 70 vagas. O local ainda vai abrigar o almoxarifado, que também terá três pavimentos, interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto será construída para atender às normas ambientais vigentes, enquanto que a recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído.

