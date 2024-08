Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (dia 27), após uma perseguição em Resende. A ação ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 310 da Rodovia Presidente Dutra, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizava uma ronda ostensiva na rodovia, no sentido São Paulo.

A atenção dos agentes foi despertada por uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor preta, que circulava sem o sistema de iluminação e sem retrovisores, condições que a tornavam perigosa para o trânsito. Quando a ordem de parada foi dada, o motociclista, ao invés de obedecer, acelerou e tentou fugir, entrando no bairro Paraíso, em Resende.

A perseguição durou cerca de 10 minutos e foi marcada por manobras perigosas realizadas pelo suspeito, como zigue-zague e direção na contramão, colocando em risco a vida de pedestres e motoristas na via. A fuga terminou quando o motociclista perdeu o controle da moto e caiu.

Identificado como morador de Resende, o jovem foi levado ao hospital local para tratar dos ferimentos causados pela queda. Após receber alta, ele foi encaminhado, algemado, à 89ª DP (Resende), devido ao risco de uma nova tentativa de fuga.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da PRF em Barra Mansa, e o jovem recebeu 10 autuações, somando um total de R$ 5.370,00 em multas. Além das infrações de trânsito, ele responderá criminalmente por desobediência e por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), gerando perigo de dano.

Foto: Divulgação/PRF