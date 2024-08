A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abre a partir do dia 1º de setembro (próximo domingo) as inscrições para a Chamada Escolar 2025. Serão disponibilizadas vagas para a Educação Infantil e a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA). Nesta sexta-feira (dia 30), a SME vai promover, no auditório da própria secretaria, no bairro Niterói, uma reunião com setores da comunidade para divulgar o início das inscrições.

Estão previstas para o encontro – marcado para às 14h – as participações de representantes do Ministério Público; do Poder Judiciário; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Conselho Tutelar; Federação das Associações de Moradores (FAM), Defensoria Pública; além de outras entidades que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

“É importante reunirmos segmentos da sociedade para apresentarmos as informações sobre as inscrições, além de tirarmos dúvidas e darmos orientações. Queremos garantir que as crianças estejam matriculadas nas unidades de Educação Infantil; e que quem ainda não conseguiu completar seus estudos, que possa iniciar o quanto antes, através da EJA. A educação é direito de todos”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Inscrições serão feitas pela internet

A inscrição para a Chamada Escolar 2025 é gratuita e deverá ser feita entre 1º e 30 de setembro deste ano, exclusivamente pela internet, através do link: vr.rj.gov.br/chamadaescolar. A Secretaria Municipal de Educação informa que serão disponibilizados pontos de apoio para a realização das inscrições on-line.

Educação Infantil

Para as vagas nas creches, podem ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2021 e 30/11/2024. Para as vagas na pré-escola, deverão ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2019 e 31/3/2021.

Documentos obrigatórios no ato da inscrição: certidão de nascimento, comprovante de residência e identidade do responsável. Documento complementar que deverá ser cadastrado, caso os responsáveis possuam o número do NIS (Número de Identificação Social).

Critérios para classificação: ser morador de Volta Redonda; ser inscrito no CadÚnico (NIS); estar inserido no programa Bolsa Família; idade (o mais velho); renda familiar.

Conforme legislação vigente, o candidato com deficiência terá prioridade na matrícula, mediante comprovação de diagnóstico médico.

EJA

Sobre as vagas da Alfabetização ao 9º Ano do Ensino Fundamental da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, podem ser inscritos alunos com idade a partir dos 15 anos, nascidos até 1/2/2010. A inscrição poderá ser feita pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos menores (idade mínima de 15 anos).

Documentos necessários: original da certidão de nascimento do candidato ou carteira de identidade (RG) do candidato e comprovante de residência.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.