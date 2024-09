A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 17), a Operação Zelo III, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes em benefícios previdenciários.

Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal, no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e documentos diversos no interesse da investigação.

Os levantamentos apontaram que a organização realizava alterações em dados e saques de benefícios previdenciários de amparo ao idoso (BPC LOAS), o que resultou num prejuízo próximo a R$ 500 mil à União.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) da PF no Rio e contou com o apoio da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.

O investigado poderá responder pelo crime de estelionato previdenciário e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a quase 15 anos de prisão.

O nome da operação é em alusão ao cuidado e proteção com a “res publica”, especificamente valores da União vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários.