Agentes do 38° Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam, na segunda-feira (dia 16), um jovem de 26 anos, acusado de agressão contra sua madrasta, em um caso de violência doméstica em Paraíba do Sul. O crime aconteceu na Rua Marajó, no bairro Parque Niágara, onde o rapaz teria atacado a vítima com pedradas na cabeça.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à mulher, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Piedade. Segundo a unidade, a paciente não corre risco de morte, mas permanece em observação para monitorar sua recuperação.

Após a agressão, o acusado fugiu da cena do crime, mas os policiais conseguiram localizá-lo pouco tempo depois na rodovia RJ-131, no Centro da cidade. Ele foi preso e conduzido à 107ª DP (Paraíba do Sul), onde permanece detido sob a acusação de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, sendo enquadrado na Lei Maria da Penha.