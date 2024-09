Guardas municipais de Volta Redonda detiveram nesta sexta-feira (dia 20), um homem, de 26 anos, conduzindo uma motocicleta com a placa tampada. Ele foi flagrado pelos guardas ao passar pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Durante a abordagem, os agentes descobriram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo estava em más condições de conservação, com pneus carecas, sem retrovisores, sem freio dianteiro, suspensão dianteira vazando óleo, entre outras irregularidades. Diante dessa situação, a motocicleta foi removida ao depósito público municipal.

O condutor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado e responderá por conduzir veículo sem equipamento obrigatório, em mau estado de conservação e de dirigir veículo automotor sem CNH.

Cresce o número de autuações a condutores sem CNH

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes e lembrou que as forças de segurança têm apertado o cerco contra imprudências, com operações e fiscalizações. Isso pode ser demonstrado com números da própria Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). De janeiro a julho deste ano, houve um aumento de 43,79% nas autuações por direção sem CNH. Foram 274 em 2023, contra 394 este ano.

“Estamos diante de várias situações de imprudência flagradas em Volta Redonda. Temos feito de tudo: fiscalizações; campanhas educacionais nas ruas; um trabalho educativo com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito; ações de conscientização através das redes sociais e reportagens jornalísticas; e oferecendo um curso de capacitação gratuito para motociclistas, mas mesmo assim ainda flagramos situações como essas. É importante frisar que só teremos resultados satisfatórios com a colaboração de todos”, afirmou o coronel Luiz Henrique.

Denúncias de crime ou irregularidades podem ser feitas através dos canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/Semop.