O Grupo de Operações com Cães do Rio de Janeiro realizou, na quinta-feira (dia 19), uma importante apreensão de drogas durante a Operação Canis Pugnax, em frente à Unidade Operacional da Polícia (UOP) de Piraí. Ao abordar um veículo Renault Kwid branco, os policiais se depararam com o nervosismo excessivo do condutor, o que levou a uma investigação mais detalhada.

O motorista, que já possuía antecedentes criminais pelos artigos 157 (roubo à mão armada) e 33 (tráfico de drogas), foi submetido a uma busca minuciosa no carro. Com o auxílio dos cães farejadores Faísca, Eva e Cacau, as autoridades localizaram 532 gramas de haxixe escondidos no forro do banco traseiro do automóvel.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que havia adquirido a droga em São Paulo pelo valor de R$ 4 mil, alegando que seria para uso próprio. No entanto, devido à quantidade de entorpecente apreendida e ao histórico criminal do motorista, a situação levantou suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Após a ação bem-sucedida, o veículo e o suspeito foram encaminhados à 94ª DP para que os procedimentos legais fossem adotados.

A Operação Canis Pugnax é uma das iniciativas estratégicas da polícia no combate ao tráfico de drogas, utilizando cães treinados para detectar entorpecentes e garantir a segurança nas estradas do estado.