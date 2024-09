O corpo de uma mulher de 41 anos, identificada como Kathrein Marisa Gomes, foi encontrado em uma residência no bairro Jardim Primavera III, em Resende. O imóvel fica na Rua dos Trinca Ferros.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à equipe do Samu, que já se encontrava no local para averiguar a situação. De acordo com a médica do Samu, a vítima estava morta há pelo menos três dias, conforme apontava o estado avançado de decomposição do corpo. Devido à condição do cadáver, não foi possível determinar, de imediato, se havia sinais de violência, o que levou ao acionamento da polícia para investigação.

O local foi preservado até a chegada da perícia da 89ª DP (Resende), que deu sequência aos procedimentos investigativos. O corpo de Kathrein foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que deve apontar a causa da morte.

O caso foi registrado na 89ª DP, para investigação.