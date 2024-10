Na manhã desta quinta-feira (dia 3), um acidente envolvendo ao menos dois veículos causou lentidão no km 280 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 9h54, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o acidente ocorreu em decorrência de um tombamento anterior de uma carreta.

De acordo com a PRF, um caminhão que trafegava no sentido São Paulo reduziu a velocidade bruscamente ao se deparar com a carreta tombada. Um veículo utilitário Fiorino, que vinha logo atrás, conseguiu frear a tempo, mas uma Kombi, que seguia na sequência, não conseguiu parar a tempo, colidindo na traseira da Fiorino. Com o impacto, a Fiorino acabou tombando.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas. No entanto, o fluxo de trânsito no sentido São Paulo ficou lento por conta da colisão e do capotamento.

Os motoristas envolvidos foram orientados a preencher o Documento de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet para registrar o ocorrido.

A PRF reforça sempre sobre a importância de atenção redobrada em casos de acidentes e recomenda manter a distância segura dos veículos à frente para evitar colisões.

Foto: Divulgação/PRF