Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda flagraram um cerco policial e auxiliaram PMs na prisão de dois suspeitos na madrugada de quarta-feira (2). Os ocupantes de um Corsa preto, com idades de 19 e 20 anos, foram detidos no bairro Retiro, após desobedecerem a uma ordem de parada e empreenderem fuga. Durante a abordagem descobriu-se que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e teria feito uso de substância psicoativa.

As prisões ocorreram depois que o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) emitiu um alerta sobre veículo suspeito. Durante a fuga, que teria começado na Avenida Sávio Gama, nas proximidades do 28º Batalhão da Polícia Militar, passando por todo o Retiro e bairros adjacentes, o condutor do Corsa teria praticado direção perigosa, colocando em risco a sua integridade física, do carona, dos próprios policiais em perseguição e até mesmo de outros motoristas e pedestres. A dupla chegou a abandonar o carro e tentado fugir a pé, mas acabaram detidos.

Nada de ilícito foi encontrado com os jovens, mas eles foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram indiciados por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, resistência, falta de habilitação e direção perigosa.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a ação da Polícia Militar e destacou o trabalho de integração realizado em conjunto com o Ciosp, com auxílio da tecnologia.

“As câmeras de monitoramento da Ordem Pública têm auxiliado muito a segurança pública, tanto na prisão quanto na averiguação de situações suspeitas, além de ajudarem a respaldar o agente público durante o exercício de sua função. Esse caso é mais um exemplo que mostra a importância do emprego da tecnologia e todo o trabalho realizado em conjunto entre as forças de segurança do município. Trabalhamos para que a certeza da impunidade não exista e Volta Redonda se torne uma cidade ainda mais segura”, destacou coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop