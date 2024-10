A Polícia Militar realizou, na noite de terça-feira (dia 15), uma operação que resultou na apreensão de dois adolescentes, de 15 e 17 anos, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncias de movimentação suspeita na Rua Cinco, um local já conhecido como ponto de venda de drogas, dominado por uma organização criminosa.

De acordo com o relatório da guarnição do GAT II, os agentes se posicionaram em um local estratégico e observaram a movimentação de três indivíduos. Os dois suspeitos foram vistos recepcionando usuários de drogas e indo até um terreno próximo, onde retiravam substâncias de uma sacola escondida no matagal. O terceiro indivíduo, que recebia o dinheiro das vendas, não foi identificado e conseguiu fugir junto com os usuários durante a abordagem.

Ao tentar capturar os suspeitos, o mais novo tentou escapar, mas foi rapidamente detido pelos policiais. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já no terreno, os policiais localizaram uma sacola contendo 17 pinos de cocaína e 20 tiras de maconha prensada. O mais velho também foi abordado, mas não possuía drogas em sua posse no momento da ação.

Ambos os adolescentes foram levados à 90ª DP (Barra Mansa), acompanhados por seus responsáveis. Após perícia, foram contabilizados 27 gramas de cocaína e 104 gramas de maconha. Os jovens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, de acordo com os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles permanecem apreendidos.

Foto: Divulgação/PM