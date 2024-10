Duas pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira (dia 16), após um caminhão despencar de uma encosta na descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente aconteceu por volta das 21h24, na altura do km 231 da pista sentido Rio.

A concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia, informou que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, enquanto a outra apresentou lesões de moderada gravidade. As duas foram socorridas, mas não se sabe para qual unidade de saúde foram encaminhadas.

O veículo transportava mercadorias de uma plataforma de vendas online e, devido ao acidente, o trânsito na área foi parcialmente bloqueado, fluindo apenas pela faixa da direita durante o resgate e remoção do caminhão. A circulação foi normalizada após o término dos procedimentos.

Segundo caso em menos de 48 horas

Este foi o segundo acidente grave na mesma área em menos de dois dias. Na madrugada de terça-feira (dia 15), um motorista de 32 anos morreu carbonizado após perder o controle de uma carreta bitrem no km 232, apenas 1 km adiante. O veículo, carregado com carvão, saiu da pista, colidiu com uma mureta de concreto e caiu na ribanceira, pegando fogo em seguida. O motorista ficou preso nas ferragens e não resistiu, morrendo no local.

Foto: Divulgação/PRF