Na manhã desta sexta-feira (dia 18), Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação The Inspector, com o objetivo de combater crimes de corrupção e abuso de autoridade na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O principal alvo da operação é um fiscal do órgão, acusado de cobrar propina para liberar veículos de transporte de cargas e passageiros.

Na operação de hoje, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) cumprem mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e da prisão preventiva do fiscal. As ações ocorrem nos bairros da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro, e em Campo Grande, localizado na Zona Oeste da cidade.

As investigações foram iniciadas em 2020 após denúncias da própria ANTT sobre irregularidades cometidas entre 2011 e 2020, em grande parte no município de Resende, por parte do servidor da agência. O inquérito também revelou a participação da esposa do fiscal no esquema criminoso, com movimentações financeiras entre os envolvidos em cerca de R$ 387 mil.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de concussão e corrupção passiva, cujas penas podem chegar a 24 anos de prisão.