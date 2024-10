O governador Cláudio Castro lançou, nesta quarta-feira (23/10), dois importantes projetos voltados para a terceira idade: o Disque Idoso 165 e a Patrulha 60+. As iniciativas, que têm à frente as secretarias de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) e a de Polícia Militar, respectivamente, foram apresentadas em cerimônia no Palácio Guanabara e têm como objetivo ampliar a rede de apoio, acolhimento e atenção aos idosos.

– A Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável foi criada para somar a outros projetos já realizados pelo Governo do Estado direcionados à população idosa. As iniciativas apresentadas hoje têm como fundamento promover o bem-estar e a qualidade de vida da melhor idade. Vamos repetir com a terceira idade os sucessos da Patrulha Maria da Penha e do aplicativo Rede Mulher, que são voltados para o público feminino. Deste modo, fortalecemos o nosso objetivo de atendimento multidisciplinar e garantimos os direitos dos 60+ – ressalta Castro.

O Disque Idoso 165 é um canal da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes), exclusivo para a população 60+ e sua rede de apoio, que vai atender as diversas demandas da população, como denúncias, casos de violência, orientações sobre serviços de saúde, apoio jurídico, além de outras situações. A novidade, que vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, além de ser acessada por ligação, também conta com uma iniciativa inédita no país: o aplicativo “Disque Idoso 165”, disponível nas versões Android e IOS.

A central, que já está em funcionamento, conta com equipe de atendentes e especialistas treinados. Após o primeiro contato, o idoso ou pessoa próxima serão acompanhados de forma remota para verificar se a solicitação foi resolvida, de acordo com a orientação dada pelo profissional, ou para averiguar se precisam de mais algum auxílio.

– O aplicativo Disque Idoso é um serviço pioneiro, que vai facilitar a comunicação com a nossa secretaria, onde todos vão ter suas necessidades ouvidas e atendidas. Além disso, a ferramenta chega em um importante momento em que houve aumento das denúncias referentes à pessoa idosa. O Estado do Rio de Janeiro tem o segundo maior número deste público no país e essa iniciativa é mais uma frente para combater os casos – cita Licia Mattesco,superintendente da Pessoa Idosa da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável.

Integração com a PM e botão de pânico

O sistema também está integrado com o 190 da Polícia Militar e o atendimento telefônico tem linha direta com a central para situações de violência. Já quando a ligação for para o 190 e não for um caso de violência, os policiais irão encaminhar a chamada diretamente para o 165. No aplicativo “Disque Idoso 165” há disponível um “botão de pânico” para as situações urgentes de violência, que acionará a Polícia Militar.

No aplicativo, além do botão de pânico e do chat para falar com um dos atendentes, o usuário pode solicitar a inclusão de compromissos, como consulta médica, na agenda da interface, gerando lembretes para que o idoso não esqueça. A ferramenta também mostrará, a partir da localização exata do usuário, o melhor caminho para chegar à consulta ou ao compromisso marcado.

Ao acessar o aplicativo, disponível apenas para pessoas com 60 anos ou mais, o usuário pode cadastrar a sua rede de proteção, como família, cuidador e amigos, para que sejam acionados, via SMS ou WhatsApp, em casos de emergência.

Patrulha da Pessoa Idosa 60+

A “Patrulha da Pessoa Idosa 60+: Retribuindo e Protegendo” será voltada ao atendimento especializado a pessoas idosas em situação de violência. Inicialmente, o projeto está sendo implantado em duas unidades da Corporação: 12º BPM (Niterói) e 19º BPM (Copacabana e Leme), localidades com grande concentração de idosos, e já começa a funcionar a partir desta quinta-feira (24/10).

– Todos os nossos policiais militares que vão atuar na patrulha estão treinados e aptos para atender as demandas e prestar todo o acolhimento necessário ao público da terceira idade – destaca o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.

Com 20 policiais militares capacitados e viaturas com a logomarca do programa circulando 24 horas por dia, as equipes farão visitas periódicas e atendimento a idosos vítimas de violência. O atendimento será feito aos idosos que tenham medida protetiva expedida pela Justiça ou após o registro de ocorrência de alguma emergência acionada pelo Serviço 190 da Polícia Militar.

A Polícia Militar também fará o acompanhamento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. Nesse início de programa, a Polícia Militar já está acompanhando mais de 90 medidas protetivas. Pelo número 991822072 a pessoa idosa poderá entrar em contato direto com as equipes que estarão atendendo os três bairros.

Para entender a dimensão do desafio em âmbito nacional, no primeiro semestre deste ano, foram registradas em todo o país 74 mil denúncias relativas a idosos, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os principais casos foram classificados em cinco itens: 17,5% negligência; 14,68% exposição de risco à saúde; 12,89% violência psicológica; 12,20% maus tratos; e 8,7% violência patrimonial.

Outra característica importante que aumenta a complexidade de enfrentamento à violência contra idosos é o fato de o delito ser cometido dentro das suas próprias casas. Entre os agressores, 54,7% são os próprios filhos ou 80% familiares em geral.