Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) e militares prenderam em flagrante, na última terça-feira (dia 22), uma mulher pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência. Ela foi localizada no Centro de Vassouras, com grande quantidade de entorpecente.

Com base em informações e um trabalho integrado de inteligência, as equipes foram até ao endereço indicado na denúncia e encontraram a autora. Com ela foi apreendida uma bolsa com 46 sacolés de cocaína e 30 tabletes de maconha.

Após ser detida, a traficante contou que teria mais drogas na residência dela. No imóvel, os agentes apreenderam 688 sacolés de cocaína e 196 tabletes de maconha. O material arrecadado foi encaminhado à perícia.