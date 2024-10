Uma aposta realizada em Angra dos Reis foi uma das ganhadoras do concurso 3.230 da Lotofácil, sorteado no sábado (dia 26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio para quem acertou os 15 números foi de R$ 1.277.086,76. Além da aposta de Angra, outros três sortudos também dividiram o prêmio principal: um de São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro; um em Ibiraci, Minas Gerais; e uma aposta realizada por meio do canal eletrônico.

Para as apostas que acertaram 14 números, foram 586 ganhadores, cada um recebendo R$ 1.316,60. No caso de 13 acertos, o prêmio foi de R$ 30,00 para 15.883 apostas ganhadoras. Já as apostas que acertaram 12 números, foram 184.205 premiadas com R$ 12,00 cada. Por fim, quem fez 11 acertos recebeu R$ 6,00, totalizando 967.542 apostas ganhadoras nessa faixa.

O próximo sorteio da Lotofácil está programado para segunda-feira (dia 28), com uma estimativa de prêmio de R$ 1,7 milhão. A Lotofácil é uma das modalidades da Caixa Econômica Federal e tem atraído cada vez mais apostadores em busca de sorte.