Três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (dia 28) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A colisão traseira envolveu uma caminhonete VW Saveiro e um GM Kadett e foi registrada por volta das 00h45, no km 244 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete Saveiro, conduzida por um homem de 47 anos, seguia pela faixa da direita quando não conseguiu desviar do Kadett, que estava à sua frente. O impacto fez com que o Kadett capotasse, parando imobilizado no acostamento. No veículo estavam o condutor de 50 anos, que não possuía habilitação, e uma passageira cuja idade não foi informada.

Os três feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São João Batista pela equipe de resgate da CCR RioSP.

Foto: Divulgação/PRF