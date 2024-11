Flávio Horta e Flávio Horta Jr. estarão com a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai

O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, e o vice-presidente Flávio Horta Jr., aceitaram o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para chefiar a delegação da Seleção nos amistosos contra Venezuela e Uruguai. Os jogos serão realizados nos dias 14 e 19 de novembro, nos estádios Monumental de Maturín, na Venezuela, e Arena Fonte Nova, em Salvador, respectivamente.

“Recebemos com muito orgulho esse convite. É uma convocação para a Seleção Brasileira que orgulha todos nós. Agradecemos ao empenho de todos no Volta Redonda, dos atletas, comissão técnica e funcionários. Isso é o reconhecimento do trabalho deles”, comentou o presidente Flávio Horta

O anúncio foi realizado pelo diretor de futebol da CBF, Rodrigo Caetano, nesta sexta-feira (01), durante o evento que anunciou a convocação da Seleção Brasileira.