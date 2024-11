Na madrugada de domingo (dia 3), uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de um homem de 63 anos por posse irregular de drogas e de uma arma de fogo em Santana de Barra, distrito de Barra do Piraí. A operação foi motivada por uma denúncia de tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito em um bar, onde foi realizada uma abordagem. Em posse do homem, foram encontrados dois pequenos recipientes contendo pó branco, que ele alegou ser para uso pessoal. Durante a revista, o acusado permitiu que os policiais entrassem no bar, onde foi localizado um pino de pó branco e R$ 39 em notas amassadas jogadas no lixo.

No momento da detenção, frequentadores do bar cercaram a viatura da polícia, tentando impedir que o homem fosse levado. Os agentes utilizaram spray de pimenta para dispersar a multidão e garantir a segurança do acusado e da equipe policial. O suspeito foi conduzido à 88ª DP, enquanto os policiais finalizaram as buscas no estabelecimento, encontrando uma espingarda calibre 22 e uma pequena quantidade de erva seca, possivelmente maconha.

Após ser apresentado ao delegado, o homem foi autuado por posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/2003) e por posse de entorpecentes (artigo 28 da Lei 11.343/2006). Ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Foto: Divulgação