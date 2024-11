O projeto itinerante do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro -Rioprevidência, o RP Móvel, chega à cidade de Volta Redonda nos dias 5, 6 e 7 de novembro para oferecer serviços previdenciários aos aposentados e pensionistas moradores da Região do Médio Paraíba. Os atendimentos presenciais acontecerão das 9h às 16h, no Colégio Estadual Guanabara, localizado na Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco, s/n, bairro Aterrado, Volta Redonda – RJ.

Esta é a segunda etapa do RP Móvel, lançado para facilitar a vida de segurados de diversas regiões fluminenses, garantindo acesso rápido e eficiente aos serviços prestados pelo Rioprevidência. A iniciativa visa ampliar o atendimento a aposentados e pensionistas do estado que residem nas cidades mais distantes da rede de agências fixas da autarquia.

Durante os três dias do programa em Volta Redonda, os segurados que residem no Médio Paraíba, que engloba os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende, Pinheiral, Rio das Flores, Valença, entre outros, poderão acessar serviços como habilitação à pensão, recenseamento de pensionistas 2023/2024, cadastramento de e-mail para acesso a contracheques, além de atualização de dados e consulta a processos previdenciários.

Os segurados também podem agendar o atendimento pelo site oficial do Rioprevidência (https://www.rj.gov.br/rioprevidencia) ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (fixo e celular).

Mais de 200 atendimentos na Costa Verde

A primeira etapa do RP Móvel aconteceu em setembro, em Angra dos Reis, com o total de 281 atendimentos a moradores da Costa Verde durante os três dias do programa. A realização do projeto RP Móvel faz parte do planejamento estratégico de reestruturação gerencial implementado pela direção do órgão, para otimizar a prestação dos serviços aos segurados do Rioprevidência em todo o estado do Rio de Janeiro.

Mais informações podem ser consultados no site www.rj.gov.br/rioprevidencia.

Foto: Divulgação