E operação conjunta, policiais civis e militares prenderam seis homens e apreenderam um adolescente, nesta terça-feira (dia 12), em Valença. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 91ª DP, Ronaldo Aparecido, e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em um inquérito que apura uma tentativa de homicídio.

Os presos foram flagrados com drogas, armas de fogo (pistola e revólver), munições, dinheiro proveniente da venda de drogas, celulares e rádios de comunicação. “Eles praticavam os delitos com utilização de armas de fogo e métodos de intimidação coletiva aos moradores do bairro e contava com a participação de adolescentes. Seus integrantes são responsáveis por diversos delitos de homicídio e tentativa de homicídio praticados no decorrer deste ano na cidade de Valença”, disse o delegado.

A tentativa de assassinato aconteceu na madrugada de 5 de outubro, quando um homem foi baleado na Rua Octacílio Pereira, no local conhecido como “beco da morte”, na Varginha. Mesmo ferido, sendo perseguido e alvo de novos disparos, ele conseguiu escapar.

Segundo o delegado, os presos vão responder, com base nos flagrantes, por tráfico, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, ameaça e corrupção de menores. O adolescente também será autuado por fato análogo aos mesmos delitos, exceto o último.

Foto: Divulgação