Na tarde desta terça-feira (dia 12), a subida da Serra das Araras, na altura do km 230, foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido a um vazamento de líquido inflamável em uma carreta. A decisão de bloqueio foi tomada para prevenir riscos de explosão e garantir a segurança na região.

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o vazamento e realizar a remoção segura do veículo. Até o momento, as autoridades descartaram a ocorrência de acidentes relacionados ao vazamento. A carreta foi temporariamente estabilizada, permitindo seu deslocamento a uma área plana e segura, onde as operações de contenção e limpeza puderam prosseguir.

Além disso, o trecho interditado para a detonação de rochas permaneceu fechado para a ação já programada.

Foto: Divulgação/PRF