Aproveitando o aumento do fluxo de veículos durante o feriado prolongado de 15 de novembro, a K-Infra Rodovia do Aço intensifica ações de conscientização para alertar motoristas sobre os perigos do excesso de velocidade. Com uma campanha focada em salvar vidas, a concessionária disponibilizará em suas praças de pedágio e bases operacionais cartazes de alerta sobre os riscos do excesso de velocidade, com informações importantes para promover a direção segura na BR-393.

Estudos indicam que a velocidade excessiva é uma das principais causas de mortes no trânsito em todo o mundo. E isso não tem nada a ver com a habilidade do motorista para dirigir, pelo contrário. Quanto maior a autoconfiança ao volante, maior a chance de ele envolver a si mesmo e os ocupantes do veículo em situações de risco.

No Brasil, a situação se torna ainda mais crítica durante os feriados, quando o volume de tráfego cresce. As viagens mais longas levam famílias inteiras para seus destinos, incluindo crianças, que estão entre as vítimas mais vulneráveis.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)mostram que mais de 100 crianças morrem por mês em acidentes de trânsito no Brasil, e uma criança perde a vida a cada quatro minutos em algum lugar do mundo. O Ministério da Saúde revelou que, em 2021, o Brasil registrou um aumento de 3,35% nas mortes no trânsito, com 33.813 óbitos – uma média de 94 mortes por dia.

Simulações mostram revelam que um aumento de apenas 1% na velocidade média do veículo pode elevar o risco de acidentes fatais em 4% e o risco de acidentes graves em 3%. Por exemplo, o risco de morte para pedestres aumenta 4,5 vezes ao ser atingido a 65 km/h em comparação a 50 km/h.

O impacto da velocidade afeta a segurança em diversas frentes:

Aumenta o tempo necessário para frear

Eleva a probabilidade de perder o controle do veículo

Diminui a capacidade de antecipar perigos na via

Eleva o risco de colisões e de lesões graves

Multiplica a gravidade das consequências em caso de acidente

Ao considerar essas estatísticas, é como se um avião cheio de passageiros caísse todos os dias, com a mesma trágica consequência. O feriado de Proclamação da República deve ser um momento de celebração e alegria, não de tragédia. Viva a vida, sem pressa, na velocidade certa! Fique atento aos sinais e faça sua parte para um trânsito mais seguro.

A K-Infra reforça seu compromisso com a segurança dos usuários da BR-393, oferecendo monitoramento constante, assistência emergencial e um sistema de atendimento que funciona 24 horas por dia. Em caso de emergência, os motoristas podem entrar em contato com a central pelo número gratuito 0800-2853-393.

Foto: Divulgação