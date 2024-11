Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Angra dos Reis prenderam, na terça-feira (dia 12), um homem acusado pelo crime de tentativa de feminicídio. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo Cartório do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Angra dos Reis.

No final do mês de outubro, a vítima compareceu à unidade policial, gravemente lesionada, para relatar que seu então companheiro, após discussão banal, havia lhe agredido com diversos socos na face, chutes e mordidas na região da orelha e sobrancelha.

Como consequência dos golpes, a vítima ficou com a orelha “pendurada”, necessitando passar por intervenção cirúrgica para sua reconstrução. Na ocasião, a mãe do autor e o seu enteado também foram agredidos pelo homem.

Tão logo tomou conhecimento do fato, a delegada titular da Deam de Angra, Dra. Paula Loureiro, determinou diversas diligências a serem cumpridas de imediato, bem como representou pela prisão do autor, o que foi acatado pela Justiça.

De posse do mandado, os policiais civis Helio Pestana e David Torres, após intenso trabalho de Inteligência, localizaram o autor na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.