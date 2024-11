O bairro Cotiara, em Barra Mansa, vive momentos de tensão com mais um homicídio registrado em menos de 24 horas. Durante a madrugada desta terça-feira (dia 19), um homem foi executado em circunstâncias ainda desconhecidas. A Polícia Militar está no local e o caso será investigado.

Este é o segundo homicídio na região em menos de 24 horas. Na manhã de segunda-feira (dia 18), o corpo de um homem foi encontrado dentro do banheiro de um imóvel na Rua Paulo Luiz Nogueira. De acordo com a polícia, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e mão esquerda.

A polícia busca esclarecer os dois casos e identificar possíveis vínculos entre as ocorrências.