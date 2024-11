A Polícia Rodoviária Federal informou que a faixa 1 (da esquerda) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, foi liberada, permitindo a circulação de veículos, embora com lentidão de cerca de 4 km. A operação do Corpo de Bombeiros, que segue realizando o rescaldo do incêndio, ainda causa reflexos no trânsito.

Na manhã desta terça-feira (dia 19), um acidente envolvendo dois caminhões causou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do km 245. Um dos caminhões, que transportava papelão, tombou e pegou fogo, gerando uma grande nuvem de fumaça.

A interdição foi total, mas, por volta das 8h22, a faixa 1 (da esquerda) foi liberada.

Atualização: Às 8h51, segundo a CCR, a faixa 2 (da direita) foi aberta ao tráfego. Ou seja, não há mais interdição na pista.

Foto: Reprodução/Redes Sociais