O sistema de reconhecimento facial, que opera por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em Volta Redonda, auxiliou na localização de uma mulher foragida da Justiça de São Paulo com mandado de prisão por homícidio, neste sábado (dia 23), em Volta Redonda.

O sistema reconheceu a mulher de 38 anos na Vila Santa Cecília e ela foi capturada por agentes da Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, ela é suspeita de matar o marido a facadas em 2015. A PM informou ainda que, na ocasião, horas antes do crime, ela mandou mensagens para a família dizendo que estava sendo violentada e que já sofria com agressões há meses.

Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O documento foi expedido no dia 17 de outubro de 2018, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

A mulher foi encaminhada por agentes a 93ª Delegacia de Polícia.

“Parabenizo aos agentes da ‘Segurança Presente’ pelo trabalho, assim como à equipe do Ciosp, que recebeu o alerta do sistema de câmeras e acionou a guarnição. Isso mostra que a integração entre as forças de segurança e o investimento na tecnologia têm gerado resultado positivos no combate à criminalidade em Volta Redonda”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia. O sistema de reconhecimento facial no município funciona através do Ciosp e as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

Foto: Divulgação – SEMOP.